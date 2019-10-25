Президент Сербии рассказал о мечтах о С-400: Но не можем себе позволить

Александр Вучич назвал этот комплекс ПВО гарантом безопасности народа и страны.

Белград хотел бы иметь российские зенитные ракетные комплексы С-400 в составе своих вооружённых сил, но на данном этапе не может себе это позволить. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич во время посещения учений "Славянский щит — 2019".

— Когда люди спрашивают, чего бы мы хотели, мы бы хотели сейчас позволить себе иметь С-400. Но только если нам россияне его оставят, иначе не можем себе позволить С-400, — признался сербский лидер, слова которого приводит Минобороны республики.

По мнению Вучича, это "системы, которые гарантируют безопасность для вашего народа и вашей страны, для будущих поколений". Он выразил надежду на то, что Белград однажды сможет себе позволить С-400. Сербский президент также подтвердил закупку российского ЗРПК "Панцирь-С".

Ранее стало известно, что Россия может предоставить Сербии экспортный кредит на 172,5 миллиона евро.