Стало известно, за сколько коллектор продал большую базу клиентов Сбербанка

Суд в Волгограде постановил отправить его под стражу. Он будет находиться в СИЗО два месяца.

Подозреваемый в хищении персональных данных клиентов Сбербанка получил за них 40 тысяч рублей. По этому делу задержан житель Волгограда Антон Бутурлакин.

— Бутурлакин получил 40 тысяч рублей за передачу сведений о клиентах ПАО "Сбербанк" третьим лицам, — сообщил в ходе судебного заседания представитель следствия.

Суд в Волгограде постановил отправить Бутурлакина под стражу на два месяца.

Ранее Лайф сообщал, что в ходе спецоперации МВД России задержан сотрудник коллекторской организации из Волгограда. Пользуясь доступом к персональным сведениям, он скопировал и пытался продать на одном из форумов в Даркнете довольно внушительную базу данных, скрываясь под никнеймом Антон2131.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну".