В Шереметьево признали факт инцидента с тягачом, едва не раздавившим грузчика

Похоже, после публикации Лайфа и начала разбирательств в аэропорту выяснили, что авария действительно была.

Представители столичного аэропорта Шереметьево признали материал Лайфа о том, что тягач едва не раздавил грузчика, правдивым и удалили ранее опубликованное опровержение информации портала. Об этом говорится на официальном сайте международного аэропорта.

— Международный аэропорт Шереметьево отзывает опровержение для СМИ от 12.09.2019, касающееся публикации "Тягач едва не раздавил грузчика в аэропорту Шереметьево", размещённой на сайте Lifе.ru от 12.09.2019, в связи с обстоятельствами, ставшими известными (возникшими) аэропорту Шереметьево после опубликования/направления названного опровержения, — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Напомним, за последние два месяца это далеко не первый инцидент в столичном Шереметьево. Так, в воздушной гавани столкнулись самолёты "Аэрофлота" и Royal Flight, затем телетрап снёс дверь лайнера "Аэрофлота".