Рейсовый автобус и шесть машин столкнулись на западе Москвы, один человек погиб

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На западе Москвы произошла массовая авария. На Производственной улице столкнулись рейсовый автобус "Мосгортранса" и шесть машин. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.

На улице Производственной произошло ДТП с участием шести легковых автомобилей и автобуса "Мосгортранса" маршрута № 734, — сообщили агентству.

В результате аварии один человек погиб и ещё один пострадал.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", на месте образовался серьёзный затор.

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