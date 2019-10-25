Рейсовый автобус и шесть машин столкнулись на западе Москвы, один человек погиб

На западе Москвы произошла массовая авария. На Производственной улице столкнулись рейсовый автобус "Мосгортранса" и шесть машин. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.

— На улице Производственной произошло ДТП с участием шести легковых автомобилей и автобуса "Мосгортранса" маршрута № 734, — сообщили агентству.

В результате аварии один человек погиб и ещё один пострадал.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", на месте образовался серьёзный затор.