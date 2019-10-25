Бывшая девушка расстрелявшего сослуживцев срочника: Он очень добрый

Вместе с тем, по данным Лайфа, солдат заявил, что не жалеет о том, что совершил.

Бывшая девушка 20-летнего солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который устроил бойню в воинской части в Забайкалье, описала его как очень доброго и понимающего. Она рассказала, что состояла в отношениях со стрелком шесть лет назад.

— Он очень добрый был, понимающий, всегда с трепетом ко мне относился. Друзей всегда вокруг него много было, — вспоминает девушка.

Ранее сообщалось, что солдат открыл огонь по сослуживцам при смене караула в воинской части в закрытом городе Горном. В результате восемь военнослужащих погибли, ещё двое ранены. Стрелок был обезврежен. В Минобороны России назвали возможную причину расстрела — нервный срыв. Однако, по данным Лайфа, могли иметь место неуставные отношения. Молодой человек даже заявил, что не жалеет о содеянном.