В Японии две хурмы ушли с молотка за 6,5 тысячи долларов

На создание особого сорта специалисты потратили 11 лет. Впервые плоды выставили на продажу в 2016 году.

В Японии на аукционе продали две хурмы сорта "тэнкафубу". Лот ушёл с молотка за 700 тысяч иен — это около 6,5 тысячи долларов, сообщает телеканал NHK. Кто именно купил хурму, не уточняется.

Отмечается, что в проданных плодах количество сахара превышает 25 градусов по шкале Брикса. В обычной хурме содержание сахара равняется около 15–16 градусов.

Сорт "тэнкафубу" создавался 11 лет. Название он получил в честь знаменитой надписи с печати Оды Нобунаги — одного из величайших государственных деятелей в японской истории и одного из первых объединителей страны. Впервые хурму этого сорта начали продавать в 2016 году. Тогда самая высокая цена плода составила 320 тысяч иен — около трёх тысяч долларов.

Ранее врачи рассказали, какие сочетания продуктов оказывают негативное влияние на здоровье человека.