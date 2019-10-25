Самолёт "Победы" прервал взлёт из Москвы в Братиславу из-за птицы

Самолёт авиакомпании "Победа" прервал вылет из столичного аэропорта Внуково в Братиславу из-за попавшей в левый двигатель птицы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на собственный источник.

— Только что прерван взлёт рейса "Победы" Внуково — Братислава из-за того, что на разбеге в левый двигатель попала птица, — сообщили агентству.

В итоге пассажиров высадили из самолёта. Им дадут резервный борт.

Как уже сообщал Лайф, 22 октября в Шереметьево сел "суперджет", в двигатель которого врезалась чайка.