Самолёт "Победы" прервал взлёт из Москвы в Братиславу из-за птицы

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Фото © Wikimedia Commons

Самолёт авиакомпании "Победа" прервал вылет из столичного аэропорта Внуково в Братиславу из-за попавшей в левый двигатель птицы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на собственный источник.

Только что прерван взлёт рейса "Победы" Внуково — Братислава из-за того, что на разбеге в левый двигатель попала птица, — сообщили агентству.

В итоге пассажиров высадили из самолёта. Им дадут резервный борт.

Как уже сообщал Лайф, 22 октября в Шереметьево сел "суперджет", в двигатель которого врезалась чайка.

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