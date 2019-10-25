Пользователи сотового оператора "Мотив" пожаловались на сбои со связью

У уральского оператора сотовой связи "Мотив" наблюдаются проблемы со связью. На них массово жалуются пользователи.
— Сегодня вечером произошло повреждение магистрального волоконно-оптического кабеля связи. В результате этого часть абонентов испытывают трудности в использовании услуг связи. В настоящий момент специалисты компании делают всё возможное для того, чтобы минимизировать последствия этого события. Приносим извинения за доставленные неудобства, — объяснили перебои со связью в группе "Мотива" соцсети "ВКонтакте".
Пользователей это объяснение не устроило. Многие обещают сменить оператора.
Проблемы со связью отмечают пользователи в Екатеринбурге, в Верхней Пышме, Первоуральске и Ирбите.
Сегодня утром произошёл другой крупный сбой. Только не у оператора, а у сервиса видеороликов. В работе TikTok зафиксирован сбой по всему миру.
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