Пользователи сотового оператора "Мотив" пожаловались на сбои со связью

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Фото © https://vk.com/motiv4g

В компании заявили, что делают всё возможное, чтобы минимизировать последствия поломки.

У уральского оператора сотовой связи "Мотив" наблюдаются проблемы со связью. На них массово жалуются пользователи.

Сегодня вечером произошло повреждение магистрального волоконно-оптического кабеля связи. В результате этого часть абонентов испытывают трудности в использовании услуг связи. В настоящий момент специалисты компании делают всё возможное для того, чтобы минимизировать последствия этого события. Приносим извинения за доставленные неудобства, — объяснили перебои со связью в группе "Мотива" соцсети "ВКонтакте".

Пользователей это объяснение не устроило. Многие обещают сменить оператора.

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Проблемы со связью отмечают пользователи в Екатеринбурге, в Верхней Пышме, Первоуральске и Ирбите.

Сегодня утром произошёл другой крупный сбой. Только не у оператора, а у сервиса видеороликов. В работе TikTok зафиксирован сбой по всему миру.

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