Онищенко призвал не паниковать из-за вспышки гаффской болезни под Тюменью

Число пострадавших от редкого заболевания на данный момент составляет десять человек.

Ситуация со вспышкой опасной гаффской болезни в Тюменской области взята под контроль, приняты меры по недопущению новых случаев заражения. Об этом заявил бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

— Что касается больных, два человека сейчас действительно находятся в тяжёлом состоянии. Но они под контролем. Там работают специалисты. Необходимый комплекс мероприятий проводится. <...> Так что не паникуйте. Ситуация серьёзная, но меры принимаются, — рассказал депутат в эфире НСН.

Напомним, первые признаки гаффской болезни появились у жителей тюменской деревни Ачиры неделю назад. У пострадавших наблюдались признаки отравления, которые позже сменились другими симптомами — частичным параличом конечностей и судорогами. Сегодня число пострадавших снова возросло.