В Петербурге трамвай сбил и протащил 17-летнюю девушку — видео

Несовершеннолетняя выжила, но попала в больницу с множественными ушибами и ссадинами.

На Кронверкском проспекте в Санкт-Петербурге 17-летняя девушка чудом избежала гибели после того, как её сбил и протащил несколько метров трамвай. Момент происшествия попал на видео. На кадрах видно, как девушка быстро куда-то идёт, даже не смотря по сторонам. Неожиданно появившийся транспорт не успевает затормозить. Вероятно, несовершеннолетняя не услышала приближения трамвая из-за прослушивания музыки в наушниках.

Пострадавшую доставили в больницу. У неё диагностированы множественные ушибы и ссадины.

Напомним, ранее Лайф сообщал о крупном ДТП в Санкт-Петербурге, где в результате столкновения двух машин легковушка влетела в толпу пешеходов.