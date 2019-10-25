В Москве опрокинулась автоцистерна со сжатым кислородом — видео

10

Грузовая цистерна со сжатым кислородом опрокинулась на Волгоградском проспекте в Москве. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Москве, движение на трассе перекрыто в обе стороны.

Место происшествия оцеплено, содержимое опрокинувшейся цистерны перекачивают в другую ёмкость. Работают пожарные и полицейские. По предварительной версии, водитель автоцистерны не справился с управлением. В результате ДТП никто не пострадал.

Ранее Лайф писал, что на западе Москвы столкнулись рейсовый автобус "Мосгортранса" и шесть машин.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×