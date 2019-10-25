Россияне спустили на "Боярышник" почти 190 млн

И это ещё не так много. Статистика утверждает, что спрос на самую популярную аптечную настойку на спирту по сравнению с прошлым годом существенно снизился.

За девять месяцев текущего года россияне приобрели более 12,5 млн упаковок спиртовой настойки боярышника общей стоимостью порядка 189 млн рублей. Такие цифры приводит News.ru со ссылкой на аналитическое агентство DSM Group.

Таким образом, спрос на фитопрепарат по сравнению с прошлым годом существенно снизился. Так, с января по сентябрь 2018-го в России было продано более 13 млн упаковок "Боярышника" на общую сумму более 202 млн рублей.

При этом продажи настойки падают уже несколько лет подряд. К примеру, в 2016 году россияне потратили на неё более 340 миллионов. Основной объём вырученных средств пришёлся на период, предшествующий массовому отравлению в Иркутской области, когда погибло несколько десятков человек.

Как уже сообщал Лайф, борьба с распространением копеечных спиртовых настоек и лосьонов в России ведётся с зимы 2016 года. Причиной стало массовое отравление людей концентратом для ванн "Боярышник", в котором вместо этилового содержался метиловый спирт. Жертвами стали 78 жителей Иркутской области. По следам трагедии Дмитрий Медведев утвердил запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукции по цене ниже алкоголя. Эксперты считают, что теперь производить "фанфурики" — так в регионах прозвали аптечные настойки на спирту — станет просто невыгодно.