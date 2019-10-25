В Москве задержали извращенца, который подкрадывался и целовал школьниц

Злоумышленника уже опознали четыре девочки, с которыми он, согласно его формулировке, "пытался просто познакомиться".

Столичные полицейские задержали извращенца, который более полугода держал в страхе школьниц в районе Зюзино. По данным МК, 34-летний топ-менеджер крупной строительной фирмы подкрадывался к девочкам и целовал.

Поймали мужчину по горячим следам после очередного нападения на несовершеннолетнюю. Он подбежал к 14-летней девочке, когда та шла в школу, закрыл ей сзади глаза и начал обнимать. Когда он попытался её поцеловать, девочка испугалась, вырвалась и убежала. Мужчина был задержан спустя несколько часов.

— Сообщения об этом извращенце уже полгода периодически появляются в родительских чатах. То к одной девочке пристанет, то к другой. Мы неоднократно проговаривали с дочерью, что лучше ходить по 2–3 человека и избегать безлюдных мест. Но я даже подумать не могла, что он может напасть на ребёнка в утренний час пик, когда вокруг толпа людей, — говорит мать школьницы.

Топ-менеджер содеянного не отрицает. Он утверждает, что таким образом пытался познакомиться с девочками, а об их возрасте якобы не догадывался. Задержанного уже опознали четыре школьницы. Полицейские не исключают, что потерпевших может быть больше.

Ранее стало известно, что суд в ХМАО отпустил из-под стражи бывшего полицейского, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней и распространении детской порнографии.