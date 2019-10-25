Лайф публикует видео с машиной, протаранившей автобус в Москве

На кадрах видно, что выскочивший непонятно откуда автомобиль на полной скорости врезается в бок общественного транспорта.

В распоряжении Лайфа оказалось видео с моментом столкновения маршрутного автобуса "Мосгортранса" и шести машин в столичном районе Солнцево. ДТП унесло жизнь одного человека.

На кадрах с камеры видно, как легковой автомобиль влетел в стоящую у светофора группу машин. Перед этим он "пролетел" по газону, минуя тротуар и сбивая по пути пешеходов. Виновник ДТП на полной скорости врезается в бок пассажирского автобуса.

Ранее Лайф сообщал, что в результате ДТП погиб один из водителей, ещё один человек пострадал. Причины аварии выясняются.