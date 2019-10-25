На Урале будут судить врача, "вывернувшего наизнанку" роженицу

Её жизнь после этого пытались спасти медики Центра медицины катастроф, однако сделать уже ничего не смогли.

Против женщины — акушера-гинеколога из города Нижние Серги Свердловской области — было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей). В начале этого года она потянула за пуповину роженицу и вывернула наизнанку все женские органы. Дело передано в суд, сообщает URA.ru со ссылкой на прокуратуру региона.

У 22-летней женщины хорошо прошли роды, однако на финальной стадии начались проблемы — плацента не отделялась от стенки матки. Тогда, по версии следствия и родственников, врач сильно потянула за пуповину, так что у роженицы выпала матка.

— Обвиняемая неконтролируемо и неправильно провела потягивание за пуповину, что привело к полному вывороту матки у пациентки, после чего неправильно диагностировала признаки отделения последа. Единственно правильным методом лечения выворота является быстрое вправление матки под адекватной анестезией. Однако врач жизнеугрожающее осложнение в родах не распознала, хотя в силу профессионального опыта и наличия специальных познаний в области медицины должна и могла распознать, — заявили в прокуратуре.

Когда на место прибыли сотрудники Центра медицины катастроф, у пациентки уже развились массивное кровотечение, болевой шок, остановка сердечной деятельности. Как сообщал Лайф, женщина скончалась от кровотечения и остановки сердца.