Зарубившего в Перми двух человек убийцу сдала в полицию его дочь

Жертвами преступника стали муж его умершей сестры и их сын, то есть одиннадцатилетний племянник.

Жительница Перми позвонила в полицию и заявила, что её отец убил двух человек, в том числе мальчика. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по региону.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что в Кировском районе Пермского края жестоко убили 55-летнего вдовца и его несовершеннолетнего сына. Тела погибших со следами насильственной смерти обнаружили в их квартире. Подозреваемый нанёс мужчине и мальчику несколько ударов топором, причинив тяжёлые травмы, от которых они скончались на месте.

Спустя несколько часов задержали подозреваемого. В отделении полиции он дал признательные показания. Мужчина рассказал, что много лет он жил в квартире со своей сестрой, её мужем и их ребёнком. Пять лет назад женщина умерла. С мужем сестры на протяжении многих лет у него возникали конфликты.