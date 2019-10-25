На Украине сообщили о блокировании акций "дочки" "Газпрома" судом Амстердама

Представители компании South Stream, занимающиеся строительством "Турецкого потока", подтвердили блокировку, но отметили, что это никак не скажется на их работе.

В рамках дела по иску "Нафтогаза" Украины к "Газпрому" Окружной суд Амстердама заблокировал 100 процентов акций компании South Stream ("Южный поток"), занимающейся строительством "Турецкого потока". Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

— 23 октября 2019 года Окружной суд Амстердама арестовал 100% акций "Южного потока" (South Stream Transport BV), который, кстати, отвечает за строительство и управление "Турецким потоком", — написал Витренко.

Как пояснил руководитель "Нафтогаза", решение было принято в связи с рассмотрением дела "Газпрома" из-за передачи указанных акций компании "Трансгаз Краснодар" (Transgaz Krasnodar).

В свою очередь в компании South Stream Transport B.V. подтвердили решение нидерландского суда. Однако уточнили, что решение не скажется на продолжении работ или эксплуатации газопровода.

— Акции остаются в собственности ООО "Газпром трансгаз Краснодар". На данный момент мы готовимся к первым поставкам газа через газотранспортную систему "Турецкий поток", запланированным на конец 2019 года, — отметили в South Stream Transport.

Как писал Лайф, ранее президент России Владимир Путин заявил, что газ по "Турецкому потоку" пойдёт до конца года.