Фура снесла часть трамвая в Нижнем Новгороде, есть пострадавшие

На кадрах видно, что большегруз пробил огромную дыру в вагоне со стороны водительского сиденья.

Фура врезалась в трамвай маршрута № 7 в Нижнем Новгороде, пострадали три человека, включая водителя ж/д транспорта. Авария произошла сегодня на пересечении Сормовского шоссе с улицей 50-летия Победы.

Удар пришёлся на переднюю часть трамвая — со стороны водительского сиденья в вагоне зияет огромная дыра. Все пострадавшие были доставлены в больницу № 39. Информация о степени тяжести полученных ими травм уточняется. Причины ДТП неизвестны, однако, по всей видимости, водитель фуры пытался развернуться перед трамваем через две сплошные.

Ранее сообщалось о столкновении маршрутного автобуса "Мосгортранса" и шести легковых автомобилей. Лайф публиковал видео с моментом ДТП.