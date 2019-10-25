Двух полицейских уволили из-за жуткой гибели задержанного футболиста в кипятке

Иван Вшивков был доставлен в состоянии опьянения в отдел за "мелкое хулиганство". В камере он продолжал буянить и затеял драку с соседом.

В Калининграде уволили двух полицейских, в чьё дежурство при жутких обстоятельствах в камере погиб 36-летний задержанный — Иван Вшивков насмерть обварился в кипятке. Как сообщили в областном УМВД, ещё семь сотрудников, в том числе руководители, предупреждены о неполном соответствии занимаемым должностям.

Бывший футболист калининградского "Прогресса" был доставлен в отдел за "мелкое хулиганство". Судя по видео с камер наблюдения, он находился в состоянии опьянения и буянил. Он затеял драку с соседом по камере, а после яростно колотил ногами по запертой двери. При этом, по данным местных СМИ, запись прервалась за полтора часа до гибели мужчины. По предварительной версии, в ночь на 20 октября в камере прорвало радиатор и Вшивков насмерть обварился в кипятке.

Выяснением обстоятельств гибели бывшего футболиста занимаются следователи. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Халатность" против полицейских, дежуривших в роковую ночь.

— Имея данные с камер видеонаблюдения об агрессивном поведении мужчины, пребывавшего в состоянии опьянения, по версии следствия, полицейские должным образом контроль за его безопасным содержанием не осуществляли, что привело к получению калининградцем обширного термического ожога, не совместимого с жизнью, — сообщает СУ СКР по региону.

Иван Вшивков раньше играл в футбол за калининградский "Прогресс", а в последнее время был монтажником-высотником. У погибшего остались жена и двое детей: девятилетний сын и четырёхлетняя дочь.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области пьяный полицейский на "шевроле" устроил ДТП с двумя пострадавшими.