Тимати рассказал о мистическом знаке перед родами Решетовой

Артист признался, что не считает себя суеверным человеком, но с возрастом стал более внимательным к таким явлениям.

Известный российский рэп-исполнитель Тимати опубликовал в "Инстаграме" фотографию лавовой лампы, снятой крупным планом. Дело в том, что воск внутри лампы принял необычную форму.

Как сообщает издание "Дни.ру", исполнитель за день до рождения сына увидел в этой лампе очертания длинноногой сидящей женщины, держащей на руках новорождённого.

— Я не суеверный человек, но с возрастом стал больше обращать внимание на знаки. Внимательнее, что ли, стал... Порой вижу то, на чём раньше не заострил бы внимания, — признался артист.

Через пару часов после такого мистического знака Тимати узнал, что у Анастасии Решетовой отошли воды. А ещё через 16 часов он увидел изображение из лампы в реальной жизни.

Напомним, что 16 октября Тимати стал отцом во второй раз. У него и Анастасии Решетовой родился сын, которого они назвали Ратмиром — в честь погибшего в ДТП друга рэпера Ратмира Шишкова, который принимал участие в "Фабрике звёзд — 4". В честь второго внука мама Тимати набила татуировку.