Аксёнов прокомментировал готовность Киева к переговорам по "возвращению Крыма"

Глава полуострова посоветовал украинским политикам прекратить поднимать этот вопрос, поскольку "поезд ушёл".

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов прокомментировал заявление Киева о готовности к переговорам по возвращению полуострова.

— Переговоры о том, чтобы признать Крым российским окончательно для них, я имею в виду, это пожалуйста. Мы уже признали, для нас вопрос закрыт, то есть осталось только им признать, — приводит РБК слова Аксёнова.

Глава региона добавил, что всё остальное является "домыслом и спекуляцией".

Аксёнов подчеркнул, что жители Крыма сделали выбор окончательно и вероятности возвращения полуострова Киеву нет и не будет. Он посоветовал украинским политикам прекратить "паразитировать" на этой теме, поскольку "поезд ушёл".

Руководитель республики также заявил, что тема принадлежности Крыма на Украине поднимается под воздействием других стран. Аксёнов выразил уверенность, что отношения Москвы и Киева наладятся, когда будет признан нынешний статус полуострова.

Напомним, ранее официальный представитель МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что Киев готов начать переговоры по возвращению Крыма.