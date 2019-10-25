Канье Уэст наконец-то выпустил новый альбом, Jesus Is King уже можно послушать

Рэпер Канье Уэст выпустил свой новый альбом. Релиз пластинки Jesus Is King ("Иисус — король") переносили множество раз. В последний раз исполнитель пообещал не ложиться спать, пока не доведёт треки до идеала.
Сначала альбом должен был называться Yandhi, о нём музыкант упоминал весной прошлого года. Для создания Jesus Is King Канье вдохновлялся музыкой в религиозном жанре госпел. Несколько треков в этом жанре есть и в альбоме. Лирика пластинки также религиозная. Сам музыкант с начала этого года лично проводит церковные службы.
Ранее Лайф приводил рейтинг самых богатых музыкантов по версии издания Forbes. Американский рэпер Канье Уэст с годовым доходом в размере 150 миллионов долларов признан самым высокооплачиваемым хип-хоп-исполнителем в мире.
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