В российских поездах может исчезнуть название "плацкарт"

Новые наименования классов обслуживания собираются вводить уже с начала следующего года.

В российских поездах появятся четыре класса: бюджет, эконом, комфорт и бизнес, а название "плацкарт" уберут из обихода, рассказал гендиректор Федеральной пассажирской компании (дочерней компании РЖД) Пётр Иванов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Понятия "купе" и "плацкарт" пока остаются, ведь они фигурируют в большом количестве документов.

Ещё одно нововведение — АО "Трансмашхолдинг", которое создаёт вагоны для ФПК, будет выпускать их без хлопающих дверей.

— Этого удалось добиться за счёт перехода на двухвагонный сцеп. Герметичный переход будет комфортным в зимних условиях, а на ряде направлений один проводник сможет обслуживать два вагона, — добавил Иванов.

Как сообщал Лайф, основное различие между классами обслуживания — эргономика пассажирского пространства в поезде и набор сервисов, включённых в цену билета. И в плацкарте, и в купе будут душевые, холодильники, микроволновки, розетки и разъёмы USB, а также персональные сейфы.

Начнутся обновления вагонов с самых популярных маршрутов. Первым станет поезд Москва — Белгород.