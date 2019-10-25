Топ-менеджер "Альфа-Капитала" лишился поста из-за обвинений в домашнем насилии

Супруга Живова посчитала это логическим последствием его "неадекватных" действий.

Евгений Живов, замгендиректора управляющей компании "Альфа-Капитал" и член её правления, лишился должности после того, как жена обвинила его в домашнем насилии.

— Управляющая компания "Альфа-Капитал" разделяет семейные ценности и считает насилие неприемлемым в любом его проявлении, — сообщается на сайте компании. — В настоящий момент Евгений Живов не является сотрудником УК "Альфа-Капитал".

Напомним, супруга Ирина Живова обвинила мужа в избиении. Об этом женщина написала на своей странице в соцсетях. По её словам, досталось даже детям. Находясь в травмпункте, женщина рассказала, что после четырёх месяцев отсутствия муж якобы подкараулил старшую дочь, напугал, выследил и ворвался в квартиру, которую Ирина Живова сняла на время развода. Там он отмутузил семью. Женщина сообщила о том, что ей пришлось снимать побои как во взрослом, так и в детском травмпункте.

— Это логичный результат его действий и поступков. Он был в неадекватном состоянии. Человек совершил проступок и ведёт себя неадекватно, — сказала Лайфу Ирина Живова.

По её словам, она предложила супругу встретиться для конструктивной беседы, но Евгений отказался, заявив, что им нечего обсуждать.