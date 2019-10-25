Экс-глава новгородского Роспотребнадзора получил девять лет за лечение зубов

Он проходил курс стоматологических процедур стоимостью почти в полмиллиона рублей за счёт местного предпринимателя.

В Новгородской области экс-глава регионального управления Роспотребнадзора Анатолий Росоловский получил девять лет колонии строгого режима за получение взятки в виде стоматологических услуг. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Новгородский районный суд признал экс-чиновника виновным по статье 290 УК РФ о получении взятки от местного предпринимателя, гендиректора ООО "Белгранкорм — Великий Новгород", Александра Митрохина. Его признали виновным по статье 291 УК РФ (взятка).

Согласно материалам судебного дела, с января по март 2018 года Росоловский проходил курс стоматологических процедур стоимостью 496 тысяч рублей. Лечение оплачивала агрофирма Митрохина.

В ходе судебных слушаний прокуратура запрашивала для экс-главы новгородского Роспотребнадзора 12 лет колонии строгого режима со штрафом 2,5 миллиона рублей. Росоловский получил девять лет колонии строгого режима. Митрохин осуждён на четыре года.

Ранее Лайф сообщил о задержании главы сельской администрации в Амурской области за получение взятки.