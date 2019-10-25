Пол из надгробий. Жители Усть-Каменогорска возмутились ремонтом в торговом доме

Полиция проверит, есть ли в действиях подрядчика состав уголовного правонарушения, предусмотренного статьёй "Вандализм".

В соцсетях распространились фотографии из ТД "Алем" в Усть-Каменогорске. На снимках видно, что при создании пола из резаной плитки были использованы обломки памятников с портретами усопших, пишет YK-news.kz.

В администрации торгового дома подтвердили факт, однако переложили ответственность на подрядчика, выполнявшего строительные работы и, соответственно, занимавшегося закупкой материалов.

— В торговом доме шёл ремонт. Пол был покрыт пылью. Разглядеть материал было невозможно. Факт вскрылся лишь к концу ремонтных работ, — сообщили в администрации.

По данным портала, стражи порядка проверят, есть ли в действиях подрядчика состав уголовного правонарушения, предусмотренного статьёй "Вандализм".

— Проводится проверка по факту наличия состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 294 УК РФ, в действиях подрядных организаций, занимавшихся укладкой пола, — сообщили порталу в пресс-службе управления полиции Усть-Каменогорска.

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