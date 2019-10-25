Адвокат сына Марьянова опровергла Лайфу травлю вдовы актёра

По её словам, сейчас семью артиста интересует уголовное дело против директора реабилитационного центра, в котором скончался Марьянов.

Адвокат сына актёра Дмитрия Марьянова — Виктория Крылова — опровергла травлю вдовы артиста Ксении Бик. Об этом она рассказала в беседе с Лайфом.

— Можете посмотреть все выпуски программ, где давали комментарии кровная семья, сын, отец и брат. С их стороны никогда не было сказано ни одного плохого слова в её адрес, — сказала Крылова.

По её словам, через год после смерти актёра Бик в эфире одного из каналов рассказала о том, что её супруг был алкоголиком, что у него были серьёзные проблемы.

О том, что актёр имеет проблемы с алкоголем, не знал даже его сын.

— Честно говоря, эта информация вызвала огромный негатив, кучу боли у семьи, потому что в действительности всё обстояло не так, как говорила вдова, — сказала адвокат.

Крылова также рассказала, что наличие алкогольной зависимости у Марьянова подтвердили и документы из уголовного дела, однако это была средняя степень алкоголизма.

— И в последнее время были моменты, когда по семь-восемь месяцев, проходя определённое лечение, он ни капли в рот не брал. Поэтому слова Ксении "о ни дня трезвой жизни" не соответствуют действительности, — сказала она.

Кроме того, Крылова рассказала о том, что с сентября 2018 года не удаётся договориться с Бик о наследстве.

— Ксении предлагалось забрать квартиру со всей её обстановкой, это намного превышает её долю. Никто с неё компенсации не требовал, — отметила адвокат.

По её словам, отец и сын Марьянова отказались от получения компенсации от Бик после её заявления о тяжёлом положении.

— Дедушка и сын согласились, что не надо компенсации, только пусть уже вокруг имени Димы не будут ходить имущественные дрязги, — уточнила Крылова.

Адвокат добавила, что сейчас семью Марьянова больше интересует уголовное дело против Оксаны Богдановой, директора реабилитационного центра "Феникс", в котором скончался Марьянов.