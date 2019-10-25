В ПФР рассказали, как уплачивать взносы на пенсию при работе за границей

Также делать взносы смогут и граждане, работающие на себя, в частности самозанятые.

Добровольные взносы на формирование пенсии можно уплачивать, работая за границей. Для этого требуется подать заявление в Пенсионный фонд России (ПФР), сказано на сайте фонда.

В ПФР напомнили, что в России пенсионное страхование обязательно и распространяется на всех работающих граждан. Взносы на пенсии формируются и уплачиваются работодателями, однако в некоторых случаях человек может самостоятельно делать взносы на пенсию.

— Чтобы уплачивать их, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд России, зарегистрировавшись в качестве плательщика, — сообщила пресс-служба фонда.

Соответствующее заявление в ПФР можно подать в его клиентской службе или отправить по почте.

В фонде пояснили, что таким образом делать взносы смогут и граждане, работающие на себя, в частности самозанятые.

— По закону они не обязаны делать отчисления на пенсионное страхование, как, например, индивидуальные предприниматели или нотариусы, и формируют свою пенсию самостоятельно, — пояснили в ПФР.

Кроме того, добровольные взносы могут делать и те, кому не хватило страхового стажа или пенсионных коэффициентов для получения права на пенсию.

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