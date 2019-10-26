"Пугающая детей" девочка с деформированным лицом едет на операцию в Израиль

Двухлетняя Софья из башкирского села Алатана, которую из-за необычной внешности отказались принимать в детский садик, поедет в Израиль для избавления от недуга. Об этом сообщили волонтёры помогающей девочке организации.

История Софии в конце сентября облетела всю страну: когда её маме отказались выделить место в детском саду, она рассказала свою историю в СМИ. На неё обратили внимание не только местные чиновники, но и региональный детский омбудсмен Милана Скоробогатова и уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова, а прокуратура провела проверку.

После такого резонанса региональные власти переселили маму с двумя детьми из ветхого дома без отопления, в котором они жили, в двухкомнатную квартиру в той же деревне. А сама София всё же была направлена в садик и прошла через множество врачей в попытках найти лечение.

В начале октября глава Башкирии Радий Хабиров со сцены форума рассказал, что в республику приедут израильские врачи для осмотра девочки, и пообещал, что для её семьи это будет бесплатно. После осмотра было решено везти Софию за границу, начался процесс оформления документов для поездки. По данным региональных СМИ, оплата всех процедур также может пройти за счёт регионального бюджета.

Власти Башкирии объяснили ситуацию с девочкой-инвалидом, которую не взяли в сад