СМИ: В ходе беспорядков в Ираке убито 40 человек

Жертвами уличных беспорядков, которые охватили многие города Ирака в последние дни, стали уже 40 человек, ещё более двух тысяч по всей стране были ранены. Об этом сообщает агентство Reuters.
Первая волна демонстраций против воцарившейся в стране бедности, коррупции власти и безработицы прошла по Ираку с 1 октября. Начавшиеся мирные протесты быстро переросли в столкновения с полицией, беспорядки продолжались не один день.
После этого в Ираке одну неделю длилось затишье, однако 25 октября в Багдаде и нескольких провинциях в центре и на юге страны, преимущественно шиитских, вновь начались акции протеста против правительства.
Breaking : city of Karbala is facing strong protest #Iraq pic.twitter.com/HUcQwWDEr6— Steven nabil (@thestevennabil) 25 октября 2019 г.
В главном порту Ирака, Басре, десятки тысяч людей вышли на улицы, блокировали движение на дорогах города, причиняли ущерб городским объектам.
Basra right now.#Iraq_protest #IraqXXV pic.twitter.com/D1wBazeKcu— Mosul Eye عين الموصل (@MosulEye) 25 октября 2019 г.
В ответ на летящие в их сторону камни, бутылки с зажигательными смесями и всевозможный крупный мусор правоохранители открыли огонь из огнестрельного оружия и забрасывали протестующих гранатами со слезоточивым газом.
Ранее власти предупредили демонстрантов, что нападения на чиновников, сотрудников силовых структур и правительственные учреждения караются смертной казнью.
#Baghdad earlier today #XXV pic.twitter.com/YIflEiot5h— Steven nabil (@thestevennabil) 25 октября 2019 г.
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