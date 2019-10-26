СМИ: В ходе беспорядков в Ираке убито 40 человек

Жертвами уличных беспорядков, которые охватили многие города Ирака в последние дни, стали уже 40 человек, ещё более двух тысяч по всей стране были ранены. Об этом сообщает агентство Reuters.

Первая волна демонстраций против воцарившейся в стране бедности, коррупции власти и безработицы прошла по Ираку с 1 октября. Начавшиеся мирные протесты быстро переросли в столкновения с полицией, беспорядки продолжались не один день.

После этого в Ираке одну неделю длилось затишье, однако 25 октября в Багдаде и нескольких провинциях в центре и на юге страны, преимущественно шиитских, вновь начались акции протеста против правительства.

Breaking : city of Karbala is facing strong protest #Iraq pic.twitter.com/HUcQwWDEr6 — Steven nabil (@thestevennabil) 25 октября 2019 г.

В главном порту Ирака, Басре, десятки тысяч людей вышли на улицы, блокировали движение на дорогах города, причиняли ущерб городским объектам.

В ответ на летящие в их сторону камни, бутылки с зажигательными смесями и всевозможный крупный мусор правоохранители открыли огонь из огнестрельного оружия и забрасывали протестующих гранатами со слезоточивым газом.

Ранее власти предупредили демонстрантов, что нападения на чиновников, сотрудников силовых структур и правительственные учреждения караются смертной казнью.

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