Захарова посоветовала Киеву отправить гумпомощь Донбассу вместо ноты протеста

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила украинским властям отправить гуманитарную помощь жителям Донбасса вместо того, чтобы выражать протест.

— У меня предложение к МИД Украины: попробуйте один раз вместо ноты протеста Москве направить гуманитарную помощь Донбассу, — написала Захарова в своём фейсбуке .

Напомним, 24 октября в Луганск и Донецк прибыл конвой МЧС России с гуманитарной помощью. С 2014 года РФ доставила жителям Донбасса более 80 тысяч тонн продуктов и лекарств.