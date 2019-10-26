В Атлантике зародились два тропических шторма

Сформировавшийся в Мексиканском заливе тропический шторм "Ольга" движется в северо-восточном направлении, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

По информации синоптиков, максимальная скорость ветра составляла 64,3 километра в час. Шторм движется со скоростью 28,9 километра в час. Специалисты прогнозируют, что в субботу "Ольга" достигнет юго-восточного побережья США.

Кроме того, синоптики сообщили о другом тропическом шторме — "Пабло", который сформировался у Азорских островов на северо-востоке Атлантики. Он движется на северо-восток со скоростью 16 километров в час.

Ранее синоптики сообщили, что в Мексиканском заливе зародился тропический шторм "Нестор".