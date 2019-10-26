В Британии арестовали двух подозреваемых по делу о "фуре смерти" с 39 погибшими

Полиция Великобритании арестовала двух человек, причастных к гибели 39 нелегальных мигрантов, чьи тела были найдены в грузовике. Об этом сообщает Reuters.

По данным полиции, задержанные являются гражданами КНР. Их подозревают в торговле людьми и непредумышленном убийстве.

Мужчину и женщину 38 лет арестовали в Уоррингтоне (Северная Англия).

Напомним, в английском графстве Эссекс был обнаружен грузовик с телами 39 граждан Китая. Водитель фуры арестован, его подозревают в убийстве.