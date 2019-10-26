Орешкин высказался о снижении ключевой ставки ЦБ

По мнению министра экономического развития России Максима Орешкина, произошедшее снижение ключевой ставки российским Центробанком было не чем иным, как "осознанием реальности". Соответствующий пост он разместил у себя в "Инстаграме".

В начале сентября глава Минэкономразвития заявлял, что в России уже сформировались условия для снижения ставки ещё сильнее, после чего она дважды корректировалась на понижение. Всего с начала года это происходило уже четырежды, а до этого лишь в 2017 году.

В Центробанке неоднократно заявляли, что подобные шаги вызваны слишком стремительными темпами замедления роста инфляции, а его глава Эльвира Набиуллина отметила, что регулятор готов ответить на это ещё более решительными шагами.