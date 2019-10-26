Японский режиссёр попробовал борщ и водку в Москве: Было очень вкусно

Японский режиссёр Макото Синкай попробовал борщ и водку перед показом своего анимационного фильма "Дитя погоды" в Москве, сообщил он зрителям московского киноцентра "Октябрь" после премьеры фильма.

— Перед премьерой сегодня меня угостили борщом и водкой, было очень вкусно, — приводит ТАСС слова режиссёра.

Анимационный фильм "Дитя погоды" выдвинут на премию "Оскар" 2020 года в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". В России премьера состоится 31 октября.