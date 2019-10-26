Пушков: Трампу не до Украины, у него выборы на уме, а не Донбасс

По словам сенатора, бывший украинский лидер Леонид Кучма напрасно возлагает надежды на Вашингтон.

Президента США Дональда Трампа не беспокоит ситуация на Украине, поскольку он озабочен грядущими выборами главы американского государства, написал член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в "Твиттере".

— В Киеве вновь ставят под вопрос "формулу Штайнмайера" — на сей раз Кучма (экс-президент Украины Леонид Кучма. — Прим. Лайфа). Мол, это и абсурд, и капкан... Недавно Украина подписала "формулу", затем стала её искажать, а теперь и обличать, — отметил Пушков.

По его словам, Кучма напрасно возлагает надежды на Вашингтон в разрешении внутриукраинского конфликта.

— Трампу не до Украины, у него выборы на уме, не Донбасс, — заключил российский сенатор.

Напомним, 1 октября Украина подписала "формулу Штайнмайера", согласно которой Киев обязался 7 октября вывести войска из Золотого и Петровского районов. Бывший президент Незалежной Леонид Кучма раскритиковал соглашение, заявив, что оно не приведёт к миру в Донбассе.