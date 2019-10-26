Пушков: Трампу не до Украины, у него выборы на уме, а не Донбасс

Президента США Дональда Трампа не беспокоит ситуация на Украине, поскольку он озабочен грядущими выборами главы американского государства, написал член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в "Твиттере".
— В Киеве вновь ставят под вопрос "формулу Штайнмайера" — на сей раз Кучма (экс-президент Украины Леонид Кучма. — Прим. Лайфа). Мол, это и абсурд, и капкан... Недавно Украина подписала "формулу", затем стала её искажать, а теперь и обличать, — отметил Пушков.
По его словам, Кучма напрасно возлагает надежды на Вашингтон в разрешении внутриукраинского конфликта.
— Трампу не до Украины, у него выборы на уме, не Донбасс, — заключил российский сенатор.
Напомним, 1 октября Украина подписала "формулу Штайнмайера", согласно которой Киев обязался 7 октября вывести войска из Золотого и Петровского районов. Бывший президент Незалежной Леонид Кучма раскритиковал соглашение, заявив, что оно не приведёт к миру в Донбассе.
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