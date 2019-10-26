Трамп пожаловался главе Apple на новый iPhone

Таким образом американский президент косвенно подтвердил, что является пользователем "яблока".

Президент США Дональд Трамп пожаловался главе Apple Тиму Куку, что прежние модели iPhone — с кнопкой "домой" — были лучше. Об этом глава государства написал у себя в "Твиттере".

— Тиму: кнопка на iPhone была гораздо лучше, чем смахивание! — написал Трамп.

В новых моделях iPhone нет кнопки "домой", весь фасад занимает экран. Последним смартфоном Apple с такой кнопкой был iPhone 8, представленный осенью 2017 года.

Своим обращением Трамп косвенно подтвердил, что является пользователем iPhone. Американского президента политические противники не раз критиковали за то, что он пользуется личным телефоном, поскольку это может позволить иностранным спецслужбам прослушивать звонки лидера США.