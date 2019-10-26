Трамп частично восстановил беспошлинную торговлю с Украиной

Президент США Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду наименований. Об этом сказано в прокламации американского лидера, которую распространил Белый дом.

— После повторного рассмотрения... я решил, что Украина добилась прогресса в предоставлении адекватной и эффективной защиты прав интеллектуальной собственности, — сказал Трамп.

Вместе с этим США отменили беспошлинный режим торговли для некоторых товаров из Таиланда. По словам Трампа, власти этой страны не защищают права работников.

Решение по поводу Украины вступит в силу с 1 ноября. Однако в документе не сказано, о каких именно товарах идёт речь.

Ранее вступили в силу новые пошлины США против Евросоюза.