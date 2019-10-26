Бутина рассказала, что сделает в первую очередь после прилёта на родину

Также она призналась, что не хочет подробно разговаривать о том, как её доставляли к самолёту из тюрьмы в Таллахасси.

Россиянка Мария Бутина, которую депортировали на родину после полутора лет в тюрьме США, призналась, что для неё сейчас главное — вернуться к семье.

— Домой хочу. Мне нужно какое-то время адаптироваться. На сегодняшний день я просто хочу вернуться к своей семье и сказать спасибо всем, кто меня поддерживал, — приводит РИА "Новости" слова Бутиной.

По её словам, в первую очередь она хочет обнять отца, который встретит её в аэропорту Шереметьево.

Бутина призналась, что не хочет подробно разговаривать о том, как её доставляли к самолету из тюрьмы в Таллахасси.

Напомним, Марию Бутину освободили из тюремного заключения, в котором она находилась с июля 2018 года по подозрению в участии в заговоре против США. По словам члена палаты представителей Конгресса США Томаса Масси, россиянка стала жертвой "безудержной русофобии".