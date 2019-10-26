Муж изрезал супругу ножом и попросил сказать, что на неё напали в подъезде

Жительница Ярославля получила несколько ударов ножом в живот после того, как высказала мужу опасение, что он слишком яростно отмечает своё долгожданное трудоустройство и его первый же рабочий день может попросту не состояться. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в июне 2019 года 48-летний местный житель после долгого перерыва смог устроиться на работу и решил отметить это дело употреблением спиртного. Когда жена сделала ему замечание, мужчина взялся за нож.

Он нанёс ей несколько ударов в область живота, после чего сам вызвал скорую и попросил супругу сказать, что на неё якобы напали неизвестные в подъезде. Однако та поступила иначе.

— В ходе расследования женщина не скрывала факт противоправных действий мужа, давала правдивые показания о происшествии, тогда как последний свою вину не признавал, мотивируя частичной потерей памяти, — говорится в сообщении Прокуратуры Ярославской области.

Мужчину признали виновным за умышленное причинение здоровья, опасное для жизни. С учётом наличия отягчающих обстоятельств — ранее он уже был судим за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью — ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет и четыре месяца с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

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