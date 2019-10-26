В Мадриде нашли мумифицированное тело, пролежавшее более 15 лет в ванной

По предварительной версии, 78-летняя Изабель Ривера умерла от естественных причин.

Полиция Мадрида обнаружила в одной из квартир мумифицированный труп женщины, которая умерла не менее 15 лет назад. Об этом пишет Mundo со ссылкой на правоохранительные органы.

Как рассказали соседи 78-летней Изабель Риверы, женщину видели последний раз живой в сентябре 2004 года. Периодически из её квартиры исходил неприятный запах, однако полиция игнорировала жалобы жителей.

Недавно в квартиру всё-таки удалось попасть благодаря пожарному, который забрался в жильё через окно второго этажа. Тело Риверы лежало в ванной. Предположительно, из-за влажности оно мумифицировалось.

По данным издания, женщина была вдовой, детей у неё не было. По предварительной версии, она умерла от естественных причин.