Число пострадавших при взрыве газа в кафе в Улан-Удэ выросло до 12

Среди получивших травмы есть несовершеннолетний, он находится в реанимации республиканской больницы.

Число пострадавших в результате пожара в кафе в Улан-Удэ, возникшего из-за взрыва бытового газа, возросло до 12 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова замминистра здравоохранения Бурятии Натальи Бухольцевой.

— 12 человек пострадали, один ребёнок (17 лет) в реанимации в Детской республиканской больнице. Один из взрослых пострадавших тоже в реанимации, пока на этапе обследования. Пять человек отказались от госпитализации. [Характер травм] там ожоги и оглушение взрывной волной, — приводит агентство слова собеседницы.

Возгорание в кафе в Улан-Удэ произошло в 08:41 (03:41 по московскому времени). К моменту прибытия пожарных произошёл взрыв бытового газа, посетителей в момент инцидента в заведении не было. Пожар ликвидировали на площади два квадратных метра.