Тарасов "поздравил" бывшую жену с днём рождения судебным иском

Самый патриотичный футболист России, экс-игрок "Локомотива" Дмитрий Тарасов, не устаёт выяснять отношения со своей первой супругой Оксаной и в её день рождения "осчастливил" бывшую жену судебным иском. Фотоподтверждение она опубликовала у себя в "Инстаграме".

— Спасибо за очередной "подарок" на день рождения! С — стабильность. Нисколько не сомневалась. Снова суд, — говорится в подписи к публикации.

Прошло всего несколько месяцев с того момента, как завершилось прошлое разбирательство между бывшими супругами по делу о невыплаченных футболистом алиментах, и подписчики девушки полагают, что новое заявление — это попытка переиграть результаты прошлого суда.

Между тем пришедшая на смену Оксане Ольга Бузова — вторая жена Тарасова — не так давно заявила, что юридически всё ещё может подать в суд на экс-супруга с требованием поделить имущество.