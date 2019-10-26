Минюст США выяснит обстоятельства возбуждения дела Бутиной

Министерство юстиции США начало проверку обстоятельств возбуждения дела против россиянки Марии Бутиной. Об этом сообщает ТАСС.

По словам адвоката Бутиной Роберта Дрисколла, такой шаг Минюст сделал после получения от него письма о нарушениях закона со стороны следствия.

Дрисколл подтвердил, что обратился со своим письмом также и к спецпрокурору США Джону Дарему.

Адвокат заявил, что в деле Бутиной могли иметь место ненадлежащие действия прокуратуры. В связи с этим Дрисколл направил письмо в три подразделения Минюста и получил ответное письмо, в котором было сказано, что вести расследование будет отдел профессиональной ответственности.

Напомним, накануне россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы после 18 месяцев заключения. Её депортировали на родину 25 октября.