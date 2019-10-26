Под Новым Уренгоем сгорело общежитие

Общежитие сгорело на территории строящегося объекта под Новым Уренгоем в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ.
— В Пуровском районе на территории строящегося объекта недалеко от Нового Уренгоя происходит открытое горение общежития на площади 1200 квадратных метров. Эвакуировано 55 человек, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Угрозы распространения огня на соседние строения не возникало.
По предварительной информации, в результате произошедшего никто не пострадал.
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