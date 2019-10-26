Под Новым Уренгоем сгорело общежитие

Из здания было эвакуировано 55 человек, никто из них в результате инцидента не пострадал.

Общежитие сгорело на территории строящегося объекта под Новым Уренгоем в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

— В Пуровском районе на территории строящегося объекта недалеко от Нового Уренгоя происходит открытое горение общежития на площади 1200 квадратных метров. Эвакуировано 55 человек, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Угрозы распространения огня на соседние строения не возникало.

По предварительной информации, в результате произошедшего никто не пострадал.