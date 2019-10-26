Впал в кому один из пострадавших при взрыве газа в кафе в Улан-Удэ

Следователями будет изъята и изучена документация по обеспечению техники безопасности в заведении общепита.

Один из пострадавших в результате взрыва бытового газа и пожара в кафе в столице Бурятии находится в состоянии комы, информирует региональное Следственное управление СК РФ.

— ...Пострадали шестеро работников кафе, они госпитализированы... Один из пострадавших в состоянии комы. По данному факту следственным отделом по Советскому району СУ СКР по Республике Бурятия начата доследственная проверка, — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Следователи осматривают место происшествия. В ближайшее время будет изъята и изучена документация, которая касается обеспечения техники безопасности в заведении общепита.

Напомним, взрыв газа произошёл в кафе, когда там ещё не было посетителей. Сообщалось о 17 пострадавших, в том числе о несовершеннолетнем, который находится в реанимации.