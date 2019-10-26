Число жертв страшного ДТП под Барнаулом возросло до семи

Водитель автомобиля "Ниссан" не занимался частным извозом — в машине были только его родственники.

Семь человек погибли и девять пострадали в результате ДТП с участием минивэна и микроавтобуса в Топчихинском районе Алтайского края. Об этом Лайфу сообщили источники в экстренных службах.

— По предварительным данным, водитель 1992 г.р., управляя автомобилем "Ниссан-Пресаж", который двигался со стороны Барнаула в сторону Алейска, выехал на полосу встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомобилем "Фиат-Дукато", двигавшимся во встречном направлении, — отметили в ГУ МВД России по региону.

Устанавливаются возможные очевидцы и свидетели аварии ДТП для уточнения обстоятельств. По данным СМИ, водитель автомобиля "Ниссан" не занимался частным извозом — в машине были только его родственники.

На месте аварии работает скорая помощь и сотрудники Госавтоинспекции.