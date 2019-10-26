Пассажиров авиарейса из Москвы задержали из-за секса во время полёта

Оба нарушителя спокойствия оказались жителями Дальнего Востока и, как оказалось, познакомились лишь незадолго до вылета.

Двое пьяных пассажиров, летевшие из Москвы во Владивосток, не смогли сдержать нахлынувшей во время длинного перелёта страсти. Сидевшие рядом мужчина и женщина сначала стали довольно громко общаться на интимные темы, а потом и вовсе перешли от слов к "делу" прямо на глазах у остальных сидевших в салоне людей.

Как видно на записи, снятой одним из очевидцев, мужчина свободно развалился в кресле и закинул одну руку за голову и, судя по всему, ни его, ни спутницу не смущал торчащий из мужских штанов половой орган. Также мужчина не обращал внимания на возмущение других пассажиров и просьбы спрятать торчащее "хозяйство" обратно. Вмешаться в ситуацию люди позвали бортпроводницу.

— Убирайте свой половой член в трусы! Так, уберите руку с его члена! — скомандовала паре стюардесса и попыталась усадить обоих в нормальное положение.

По прибытии во Владивосток оба участника были доставлены в дежурную часть, где установили, что дама с видео является 43-летней местной жительницей, а её спутник — 41-летним жителем Находки. По данным "Комсомольской правды", они познакомились незадолго до вылета.

Оба нарушителя спокойствия были привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в пьяном виде.

Ранее Лайф сообщал о задержании двух авиадебоширов в Новосибирске. Разгорячённых алкоголем мужчин со скандалом сняли с рейса до Пхукета прямо перед вылетом.