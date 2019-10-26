Пассажиров авиарейса из Москвы задержали из-за секса во время полёта

Двое пьяных пассажиров, летевшие из Москвы во Владивосток, не смогли сдержать нахлынувшей во время длинного перелёта страсти. Сидевшие рядом мужчина и женщина сначала стали довольно громко общаться на интимные темы, а потом и вовсе перешли от слов к "делу" прямо на глазах у остальных сидевших в салоне людей.
Как видно на записи, снятой одним из очевидцев, мужчина свободно развалился в кресле и закинул одну руку за голову и, судя по всему, ни его, ни спутницу не смущал торчащий из мужских штанов половой орган. Также мужчина не обращал внимания на возмущение других пассажиров и просьбы спрятать торчащее "хозяйство" обратно. Вмешаться в ситуацию люди позвали бортпроводницу.
— Убирайте свой половой член в трусы! Так, уберите руку с его члена! — скомандовала паре стюардесса и попыталась усадить обоих в нормальное положение.
По прибытии во Владивосток оба участника были доставлены в дежурную часть, где установили, что дама с видео является 43-летней местной жительницей, а её спутник — 41-летним жителем Находки. По данным "Комсомольской правды", они познакомились незадолго до вылета.
Оба нарушителя спокойствия были привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в пьяном виде.
Ранее Лайф сообщал о задержании двух авиадебоширов в Новосибирске. Разгорячённых алкоголем мужчин со скандалом сняли с рейса до Пхукета прямо перед вылетом.
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