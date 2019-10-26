В Британии написали недостающую часть "Маленькой ночной серенады" Моцарта

Убрал великий композитор вторую часть своего произведения специально или она не сохранилась по какой-либо случайности — неизвестно.

Одно из самых известных произведений Вольфганга Амадея Моцарта "Маленькая ночная серенада", написанная в 1787 году в пяти частях, теперь полностью восстановлена. Британский композитор, дирижёр и преподаватель музыки Дебби Уайзман дополнила произведение, дописав вторую отсутствующую часть композиции, сообщает Classic FM.

" Мы знаем, что "Неоконченная симфония" Шуберта или Реквием Моцарта не были дописаны авторами, но для меня стало огромным сюрпризом, когда я узнала, что всемирно известная и очень популярная "Маленькая ночная серенада" тоже больше, чем её обычно исполняют. Я не пыталась заменить потерянную часть. Я решила сделать музыкальный ответ, когда впервые услышала эту новость, — прокомментировала Уайзман.

Отмечается, что произведение было записано в соавторстве с музыкантами Национального симфонического оркестра Великобритании. Произведение получило название Ein Bisschen Fehlt, что в переводе с немецкого, родного языка Моцарта, означает "Немного не хватает".