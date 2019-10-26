Роспотребнадзор напомнил россиянам о простом способе быть здоровыми

Как отметили в ведомстве, утренняя зарядка не только сделает организм более здоровым, но и придаст бодрости на весь день.

Для поддержания хорошей осанки, повышения выносливости и появления чувства бодрости по утрам вовсе не обязательно платить за дорогие процедуры у врачей или занятия в спортзале, можно начать с простой утренней зарядки у себя дома. Такие рекомендации озвучили в Роспотребнадзоре.

— Для тех, кто только начинает заниматься зарядкой, рекомендовано начать с пяти минут в день, постепенно увеличивая продолжительность занятий до 20 минут, — цитирует материалы ведомства РИА "Новости".

Отмечается, что отсутствие физической активности способствует появлению болезней, зарядка может стать выходом в этой ситуации для работников любой сферы, умственной или физической. А наступивший 26 октября Всероссийский день гимнастики — отличный повод начать зарядку.

Занятия следует проводить в проветриваемых помещениях и включать в них от восьми до десяти упражнений с повторами примерно по десять раз каждый. В этом деле нет никаких ограничений по возрасту, зарядка подходит как людям в возрасте, так и маленьким детям. Последним, к слову, физическая активность необходима для нормального развития.

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